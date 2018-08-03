Отказали двигатель и тормоза: детали аварии с рейсовым автобусом в Прикамье

Пермь, , 11:11 — REGNUM В Пермском крае 3 августа в аварию попал рейсовый автобус. Пострадали семь человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным силовиков, дорожно-транспортное происшествие случилось на 30 километре трассы «Красновишерск-Вая». Как сообщает СУ СКР по Прикамью, транспортное средство не смогло заехать на гору, у автобуса заглох двигатель и отказали тормоза. В результате автобус с пассажирами поехал в них по дороге и врезался в дерево.

Стоит отметить, что информация управления следственного комитета и УМВД разнится относительно пострадавших. Так, в полиции указали на двух детей, в СУ СКР подчеркнули, что несовершеннолетних среди травмированных нет.

В настоящее время по факту аварии проводится доследственная проверка. Состояние пострадавших пассажиров медики оценивают как удовлетворительное.

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