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Число жертв пожара в самострое в Сочи выросло до десяти человек

Происшествия

Обвинение предъявлено владельцу незаконной постройки

Число жертв пожара в самострое в Сочи выросло до десяти человек
Цитата из х/ф «Нити». Реж. Мик Джексон. 1984. Великобритания
Сгоревший заживо

Сочи, Краснодарский край, 3 августа 2018, 11:03 — REGNUM  Число жертв пожара в Сочи, произошедшего 30 июля на территории незаконно возведенной постройки, выросло до десяти человек. Как сообщили в пресс-службе СКР 3 августа, в ходе дополнительного осмотра места пожара были найдены тела еще двоих человек.

Между тем обвинение по уголовному дело о гибели людей уже предъявлено хозяину самостроя — по статье об оказании услуги ненадлежащего качества.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в здании на улице Просвещения в Сочи произошел рано утром 30 июля. Уже установлено, что очаг возгорания находился в кафе-шашлычной, оттуда пламя перекинулось на соседнюю постройку (как выяснилось — нелегальную), владелец которой сдавал там комнаты. Позже выяснилось, что тут же находился еще один самострой, помещения в котором его владелец также сдавал за плату.

Изначально сообщалось о восьми погибших, в том числе — одном ребенке. Еще трое, в числе которых подросток, были доставлены в больницу. Известно, что 51-летний владелец шашлычной и 29-летняя женщина, которая находилась в одноэтажном помещении соседнего участка, находятся в больнице с ожогами в тяжелом состоянии

Однако, по последним уточненным данным, в общей сложности пожар унес жизни десяти человек: тела еще двоих были обнаружены в ходе очередного осмотра территории.

В рамках расследования уголовного дела назначена пожаротехническая экспертиза, а также генетические экспертизы для установления личностей погибших. Обвиняемый уже признал вину и активно работает со следствием.

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