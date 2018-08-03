Число жертв пожара в самострое в Сочи выросло до десяти человек

Сочи, Краснодарский край, , 11:03 — REGNUM Число жертв пожара в Сочи, произошедшего 30 июля на территории незаконно возведенной постройки, выросло до десяти человек. Как сообщили в пресс-службе СКР 3 августа, в ходе дополнительного осмотра места пожара были найдены тела еще двоих человек.

Между тем обвинение по уголовному дело о гибели людей уже предъявлено хозяину самостроя — по статье об оказании услуги ненадлежащего качества.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в здании на улице Просвещения в Сочи произошел рано утром 30 июля. Уже установлено, что очаг возгорания находился в кафе-шашлычной, оттуда пламя перекинулось на соседнюю постройку (как выяснилось — нелегальную), владелец которой сдавал там комнаты. Позже выяснилось, что тут же находился еще один самострой, помещения в котором его владелец также сдавал за плату.

Изначально сообщалось о восьми погибших, в том числе — одном ребенке. Еще трое, в числе которых подросток, были доставлены в больницу. Известно, что 51-летний владелец шашлычной и 29-летняя женщина, которая находилась в одноэтажном помещении соседнего участка, находятся в больнице с ожогами в тяжелом состоянии

Однако, по последним уточненным данным, в общей сложности пожар унес жизни десяти человек: тела еще двоих были обнаружены в ходе очередного осмотра территории.

В рамках расследования уголовного дела назначена пожаротехническая экспертиза, а также генетические экспертизы для установления личностей погибших. Обвиняемый уже признал вину и активно работает со следствием.

Читайте ранее в этом сюжете: Администрация Сочи обещает помощь пострадавшим при пожаре