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На реке Индигирка в Якутии ожидается спад уровня воды – МЧС

Происшествия

Власти предупреждают местных жителей о паводковой ситуации

Якутск, 3 августа 2018, 10:46 — REGNUM  После продолжительного дождевого половодья в Якутии начали фиксировать прохождение максимума уровня воды. В ближайшие сутки ожидается спад на реке Индигирка, сообщает 3 августа пресс-служба МЧС России по Якутии.

Похожая ситуация наблюдается у населенного пункта Орто-Балаган. Там все десять дворовых территорий с общей численностью 56 человек освободились от воды.

Вместе с тем паводковая обстановка в нескольких населенных пунктах Оймяконского района остается напряженной. У Оймякона подтоплено 32 двора, в которых проживает 113 человек, в Берег-Юрде — шесть дворов. Местные власти предпринимают меры по информированию и оповещению населения о складывающей гидрологической обстановке.

Читайте ранее в этом сюжете: В сёлах Оймяконского района Якутии из-за дождей введён режим ЧС

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