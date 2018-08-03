На реке Индигирка в Якутии ожидается спад уровня воды – МЧС

Якутск, , 10:46 — REGNUM После продолжительного дождевого половодья в Якутии начали фиксировать прохождение максимума уровня воды. В ближайшие сутки ожидается спад на реке Индигирка, сообщает 3 августа пресс-служба МЧС России по Якутии.

Похожая ситуация наблюдается у населенного пункта Орто-Балаган. Там все десять дворовых территорий с общей численностью 56 человек освободились от воды.

Вместе с тем паводковая обстановка в нескольких населенных пунктах Оймяконского района остается напряженной. У Оймякона подтоплено 32 двора, в которых проживает 113 человек, в Берег-Юрде — шесть дворов. Местные власти предпринимают меры по информированию и оповещению населения о складывающей гидрологической обстановке.

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