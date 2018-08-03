В Пермском крае в результате ДТП пострадали 7 человек

Пермь, , 10:42 — REGNUM 7 человек, в том числе двое детей, получили травмы в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Красновишерском районе Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Всего в автобусе находилось 27 человек, — говорится в сообщении. — Предварительно в результате ДТП травмы получили 7 пассажиров».

Отмечается, что пассажиры транспортного средства, получившие различные травмы, доставлены в местную больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 августа в Пермском крае перевернулся пассажирский автобус. Авария произошла на 30-м км автодороги Красновишерск — Вая неподалеку от поселка Волынка.

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