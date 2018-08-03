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ВСУ сожгли один дом в ДНР

Происшествия

За сутки украинские войска выпустили 10 единиц боеприпасов

Донецк, 3 августа 2018, 10:34 — REGNUM  Украинские каратели два раза обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 2 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, под обстрел попали Коминтерново, Горловка и Крутая Балка. ВСУ обстреляли населенные пункты из снайперского и стрелкового оружия и из БМП. Также украинские войска применяли зажигательные снаряды, из-за чего в Крутой Балке сгорел один дом. Украинские войска использовали 10 единиц боеприпасов, сутками ранее количество боеприпасов составило 123 единицы.

Напомним, ВСУ также ежедневно обстреливают Луганскую Народную Республику (ЛНР), игнорируя договоренности о перемирии.

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