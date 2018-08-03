В ЯНАО загорелась баржа — четверо человек пострадало

Салехард, , 10:27 — REGNUM В результате возгорания на барже в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) пострадали четверо человек. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

По данным экстренных служб, пожар произошёл на судне в 15 км от поселка Сидоровск. Трое пострадавших граждан были доставлены санавиацией в медучреждение Нового Уренгоя, ещё один человек отказался от госпитализации. Также в ЕДДС отметили, что пожар на барже, перевозившей автомобили, был потушен силами экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня в Иркутской области загорелся теплоход «Баргузин», на борту которого находились 78 пассажиров. Члены экипажа организовали эвакуацию пассажиров на берег. В результате инцидента никто не пострадал.

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