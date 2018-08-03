В лобовой аварии на трассе М-4 «Дон» под Воронежем погибли три человека

Павловск, Воронежская область, , 10:20 — REGNUM В Воронежской области на федеральной трассе произошла крупная авария. Без жертв не обошлось. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД, два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб в Павловском районе.

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Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в 04:50 3 августа. На 647-м км автодороги М-4 «Дон», житель Калужской области на автомобиле «Опель-Астра» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Тойота-Королла», за рулём которого находился 19-летний житель Владимирской области.

«В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались три человека: два пассажира автомобиля «Тойота-Королла» ­— 25-летний мужчина и 24-летняя жительница столичного региона, а также пожилая женщина из автомобиля «Опель-Астра», — уточнили в правоохранительном ведомстве.

Ещё шесть участников автоаварии с телесными повреждениями были госпитализированы в Павловскую районную больницу. Среди пострадавших — двое детей.

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На месте происшествия работают дорожные полицейские. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одно серьёзное ДТП на трассе трассы М-4 «Дон» в Воронежской области произошло в феврале 2018 года. На 695-м км столкнулись две иномарки. Жертвами лобовой аварии стали пять человек, включая 17-летнего подростка. Оба водителя, а также трое пассажиров были доставлены с различными травмами в больницу.

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