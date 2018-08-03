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В Петербурге проверяли «Галерею» по сигналу от Валуева

Происшествия

Угроза не подтвердилась

Санкт-Петербург, 3 августа 2018, 10:09 — REGNUM  Сотрудники полиции проверяли торгово-развлекательный центр «Галерея» на Лиговском проспекте на предмет наличия взрывных устройств и взрывчатых веществ. Сигнал о возможной угрозе поступил через депутата Госдумы Николая Валуева.

На электронную почту депутата с анонимного адреса пришло письмо о том, что в «Галерее» днем произойдет взрыв, сообщает 3 августа агентство «Оперативное прикрытие». При этом дата не называлась.

Депутат передал информацию в ФСБ и полицию Петербурга.

Там отнеслись к угрозе всерьез: торгово-развлекательный центр проверили, но ничего потенциально опасного не нашли. Эвакуация не проводилась.

Добавим, что в предыдущие годы «Галерея» множество раз становилась объектом «телефонных террористов», а эвакуация людей из ТРЦ проводилась едва ли не ежедневно. Однако в последние месяцы вокруг «Галереи» страсти улеглись.

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Телефонный терроризм
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