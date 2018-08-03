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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-западе Китая

Происшествия

Землетрясение произошло около 9:34 по местному времени 3 августа

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-западе Китая
Землетрясение

Пекин, 3 августа 2018, 10:03 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в уезде Чжидой Юйшу-Тибетского автономного округа провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

Землетрясение произошло около 9:34 по местному времени 3 августа, сообщили в Китайском центре сейсмологии (CENC). Эпицентр залегал на глубине 10 км по координатам 34,9 градуса северной широты и 92,33 градуса восточной долготы. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

Отметим, что сейсмологи зафиксировали также 3 августа землетрясение магнитудой 5,6 в Тихом океане в районе севернее Курильских островов.

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