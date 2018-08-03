Пограничники Приамурья спасли щенка-стаффордшира, которого уносила река

Благовещенск, , 09:59 — REGNUM Пограничники Амурской области спасли маленького стаффордширского терьера, которого уносило течением по реке Амур. Люди, в том числе и владелец щенка, бежали по берегу, видя гибнущую собаку, и звали на помощь. Помощь пришла в лице Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ИА АСН происшествие случилось в районе гостиницы «Юбилейная» в Благовещенске. За маленьким стаффордширом, который не мог справиться с сильным течением и в любую минуту мог погибнуть, наблюдали люди с набережной, которые кричали, звали на помощь. На выручку подоспел катер Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Малыша-стаффа подняли на борт, а затем передали счастливому владельцу.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные паводки, вызванные сильными ливнями, принесли Амурской области много проблем. Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству и транспортной отрасли, оценивается предварительно почти в 1 млрд рублей. Большая вода разрушила мосты, размыла дороги, затопила посевы. От паводка пострадали частные подворья в сельской местности, люди лишились урожая.

Пограничная служба ФСБ РФ по Амурской области предупредила людей о том, что купание в реке Амур опасно для жизни в связи со сложной навигационной обстановкой и очень сильным течением реки.