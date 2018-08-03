Три человека погибли, шесть ранены в ДТП под Воронежем

Павловск, Воронежская область, , 09:49 — REGNUM Три человека погибли, еще шесть получили ранения в результате автоаварии, произошедшей в Павловском районе Воронежской области утром 3 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как сообщается, авария произошла около 04:50 на 647 км автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, 28-летний житель Калужской области, управлявший Opel Astra, двигался из Москвы в сторону Ростова-на-Дону. Он не справился с управлением, автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla, которой управлял 19-летний житель Владимирской области.

От полученных травм скончались три человека — два пассажира Toyota, 25-летний мужчина и 24-летняя женщина, и пожилая пассажирка Opel. Еще шесть человек, в том числе двое детей, доставлены в Павловскую ЦРБ.

Обстоятельства ДТП сейчас выясняет полиция.

Отметим, что накануне, также на трассе М-4 в Павловском районе, в результате столкновения двух легковых автомобилей два человека погибли, двое оказались в больнице с травмами.