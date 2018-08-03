Более 60 человек освободили из тюрьмы «Талибан"* в Афганистане

Кабул, , 09:48 — REGNUM В Афганистане из тюрьмы группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили более 60 человек. Об этом сообщил на странице в соцсети Twitter телеканал TOLOnews, сославшись на командира подразделения спецназа Муниба Амири.

По словам военного, специальная операция силовиков была проведена 2 августа в районе города Каджаки (провинция Гильменд).

Амири уточнил, что всего из тюрьмы был освобожден 61 заключенный.

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