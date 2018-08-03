В городском округе Сахалина объявлен траур по погибшим полицейским

Макаров, Сахалинская область, , 09:41 — REGNUM В связи с гибелью на Сахалине в результате ДТП двоих сотрудников полиции в Макаровском городском округе Сахалинской области 3 августа объявлено траурным днём. Об этом сообщили в окружной администрации.

«Объявить в муниципальном образовании «Макаровский городской округ» Сахалинской области 3 августа 2018 года днём траура», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, оперативная группа в составе трех человек попала в аварию — их автомобиль столкнулся с вылетевшим на встречную полосу джипом Toyota Land Cruiser Prado. В ДТП погибли инспектор ОГИБДД и женщина — старший следователь следственного отделения.

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