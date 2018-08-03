В Пермском крае попал в ДТП пассажирский автобус

Пермь, , 09:33 — REGNUM В Пермском крае на 30-м км автодороги Красновишерск — Вая перевернулся пассажирский автобус, в салоне которого находилось 27 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

ДТП произошло в пятницу, 3 августа, неподалеку от поселка Волынка. По последним данным, в результате инцидента пострадали семь человек.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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