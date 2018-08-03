Пятница, 3 Августа 2018 года
10:51:03 МСК

В Пермском крае попал в ДТП пассажирский автобус

Происшествия

ДТП произошло в пятницу, 3 августа, неподалеку от поселка Волынка

Пермь, 3 августа 2018, 09:33 — REGNUM  В Пермском крае на 30-м км автодороги Красновишерск — Вая перевернулся пассажирский автобус, в салоне которого находилось 27 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

ДТП произошло в пятницу, 3 августа, неподалеку от поселка Волынка. По последним данным, в результате инцидента пострадали семь человек.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Читайте также: Во Владивостоке на пешеходном переходе сбили трёх человек

А также: Полицейские назвали причину смертельного ДТП в Бурятии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить