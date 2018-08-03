Ульяновский полицейский выстрелил в дебошира, взявшегося за вилы

Ульяновск, , 09:18 — REGNUM В Ульяновской области разбираются в обстоятельствах происшествия в Цильнинском районе, где полиции пришлось применить табельное оружие. Уголовное дело заведено на 42-летнего мужчину, который угрожал убийством стражам порядка, сообщает областное управление СКР.

Инцидент произошёл 31 июля 2018 года около 23 часов в одном из сёл в Цильнинском районе. На вызов приехали полицейские по сообщению о хулиганских действиях в отношении соседей.

«По данным следствия, вооруженный вилами подозреваемый угрожал убийством трём сотрудникам полиции. К нарушителю было применено табельное оружие — полицейский произвел предупредительные выстрелы вверх и один — в ногу подозреваемому, после чего его госпитализировали», — отмечается в сообщении.

В отношении мужчину возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»). Обстоятельства происшествия устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в этом году за нападение на полицейского осуждён житель Ульяновска: он получил 7,5 года лишения свободы строгого режима. Инцидент произошёл в декабре 2017 года: по данным следствия, мужчина распивал алкоголь в общественном месте, в связи с чем патруль попытался доставить его в отдел полиции — в ответ он ударил одного из полицейских в лицо. Также злоумышленник напал с кастетом на местную жительницу и похитил более 20 тыс. рублей.