Во Владивостоке на пешеходном переходе сбили трёх человек

Владивосток, , 09:04 — REGNUM Двое женщин и подросток пострадали в результате ДТП, произошедшего в центре Владивостока, об этом сообщает 3 августа пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«Водитель автомашины Toyota Prius, двигаясь со стороны улицы Пограничной в направлении 1-й Морской, не выдержал безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной Toyota Vitz, водитель которой совершил наезд на трех пешеходов, двигавшихся по пешеходному переходу», — уточнили в ведомстве.

Отмечается также, что пострадавшие — две женщины (36 и 37 лет) и 14-летний подросток. Им назначено амбулаторное лечение, в отношении водителя Toyota Prius возбуждено административное дело.

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