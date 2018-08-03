В Ингушетии возбуждено дело о хищении при ликвидации ветхого жилья

Магас, , 08:57 — REGNUM В Ингушетии выявлено хищение денежных средств при возведении домов по программе ликвидации аварийного жилья. Новый дом, который должен быть построен еще в 2015 году, до сих пор не сдан, а из бюджета похищен 1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 3 августа в прокуратуре региона.

Всего на строительство было выделено 224 млн рублей. Подрядчиком являлось ООО «Оригинал». Организация предоставила в администрацию города Назрань акты приемки строительно-ремонтных работ и другие документы, согласно которым она полностью выполнила контракт. Однако дома в эксплуатацию не сданы, а жильцы из трех аварийных домов до сих пор не переселены.

По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении подрядной организации. Ее руководство подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Ранее под уголовное дело о халатности попал также ряд должностных лиц администрации города Назрань.

Их обвиняют в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, что повлекло существенное нарушение прав жильцов аварийных домов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ингушетия, наряду с Карачаево-Черкесией и Чечней, оказалась в числе трех субъектов Северо-Кавказского федерального округа, где полностью выполнена программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Эта программа в республике была завершена к концу 2017 года, за что регион получил бонус от Фонда содействия реформированию ЖКХ. В 2016 году на реализацию этой программы было выделено еще 168 млн рублей.

В 2014—2015 годах около 2450 человек, проживающих в 22 аварийных многоквартирных домах общей площадью более 25 тыс. квадратных метров, были переселены в 11 новых домов.