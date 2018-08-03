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В Коста-Рике задержали лодку с двумя тоннами кокаина

Происшествия

Спецоперацию в море провели по наводке информатора

Сан-Хосе, 3 августа 2018, 08:28 — REGNUM  Две тонны кокаина попытались перевезти контрабандисты на удалении 150 км от берегов Коста-Рики, однако это не помешало сотрудникам береговой охраны догнать и арестовать судно, передает 3 августа агентство Reuters.

Спецоперация в Тихом океане была проведена после полученной от информатора наводки. В ходе обысков на лодке были обнаружены две тысячи пакетов с запрещенным наркотическим веществом весом 1 кг каждый.

«Совместная работа между властями Соединенных Штатов и национальной полицией Коста-Рики дает хорошие результаты в борьбе с международной торговлей наркотиками. Это позволило нам задержать более 17 тонн наркотиков в этом году», — сказал министр безопасности Коста-Рики Майкл Сото.

Всего за последние 10 дней было изъято 6,7 тонны наркотиков, а крупнейшая партия весом 12 тонн была задержана в ноябре 2017 года.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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