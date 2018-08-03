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СКР возбудил дело по факту исчезновения ребенка в Благовещенске

Происшествия

В настоящее время сотрудники специальных служб ведут поиски ребенка

Благовещенск, 3 августа 2018, 08:13 — REGNUM  По факту исчезновения шестилетнего ребенка в Благовещенске возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Амурской области.

Малышка пропала в четверг, 2 августа, на берегу реки Зея в районе переулка Связной.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст 105 УК РФ», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники специальных служб ведут поиски ребенка.

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Исчезновения и поиски людей
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