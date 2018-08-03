Полицейские назвали причину смертельного ДТП в Бурятии

Улан-Удэ, , 07:50 — REGNUM Предварительной причиной серьёзного ДТП в Бурятии, в результате которого пятеро человек погибли и ещё двое пострадали, названа плохая видимость в условиях сильного тумана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УМВД.

Ранее в ведомстве отметили, что авария произошла на 71 км автодороги «Улан-Удэ — Кяхта» в 15 км от города Гусиноозерск.

«Установлено, что 45-летний водитель грузовой автомашины Mitsubishi Canter, следуя со стороны Закаменска в направлении Улан-Удэ, в условиях тумана и плохой видимости выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем Toyota Vista», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным полиции, в результате столкновения погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля, пострадали водитель и пассажир грузовика.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в ДТП погибли двое сотрудников полиции, ехавших на место происшествия в Макаровский район Сахалина — в машину, на которой двигались правоохранители, врезался вылетевший на «встречку» автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

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