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Многодетной семье, пострадавшей от потопа в Забайкалье, негде жить

Происшествия

Стихия унесла абсолютно всё, но власти смогли предложить лишь комнату площадью 18 квадратных метров

Многодетной семье, пострадавшей от потопа в Забайкалье, негде жить
Иллюстрация: Цитата с сайта «Заб.ру»
Многодетная семья из Читы, пострадавшая от наводнения

Чита, 3 августа 2018, 07:48 — REGNUM  Семье с четырьмя детьми, потерявшей в результате наводнения в Чите абсолютно всё (начиная с мебели и заканчивая бытовой техникой,) скоро станет совсем негде жить. На несколько недель пострадавших приютили в школе, но там через месяц начнутся занятия, а переселяться в предложенную комнату площадью 18 квадратных метров они категорически отказались, сообщает «Заб.ру».

По данным читинских коллег, Наталья с мужем и четырьмя детьми жила по адресу 3-я Шубзаводская. После потопа жильё признано непригодным для проживания.

«Везде, по всем инстанциям ходили. Сдали документы, и нам говорят — нет денег, нет ничего. Идите и сами снимайте», — пояснила Наталья Гедз.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье началось 8 июля, после месяца проливных дождей. Но вследствие несвоевременного оповещения населения о возможном бедствии в ночь на 10 июля жители Читы были вынуждены сами спасаться и спасать своё имущество. Вышедшие из берегов реки в считаные часы затопили сотни домов, снесли десятки мостов и более сотни километров дорог.

Предварительный ущерб от стихийного бедствия уже превысил миллиард рублей.

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Наводнение в Забайкалье – 2018
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