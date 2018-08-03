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Два села в ЛНР попали под минометный обстрел ВСУ

Происшествия

Никто не пострадал

Два села в ЛНР попали под минометный обстрел ВСУ
© ИА Красная Весна
Взрыв. ЛНР

Луганск, 3 августа 2018, 07:35 — REGNUM  Дважды обстреляли ВСУ Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 2 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, под обстрел попали поселок Красный Яр и село Желобок. Огонь велся из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, военной техники и стрелкового оружия. Сутками ранее украинские каратели три раза обстреляли ЛНР, поставив под угрозу жизни и здоровье жителей Желобка, Пришиба и Сокольников.

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Напомним, в Донбассе обстрелы не прекращаются ни на один день, несмотря на объявленное ранее «хлебное» перемирие. ВСУ по-прежнему используют запрещенное Минскими соглашениями оружие и обстреливают населенные пункты из гранатометов.

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