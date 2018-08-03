Река виновата: названы причины обрушения моста в Чите

Чита, , 07:11 — REGNUM Власти Забайкалья обнародовали информацию о причинах крушения Каштакского моста в Чите во время наводнения.

Как пояснил начальник отдела дорожного хозяйства регионального министерства территориального развития Сергей Кривощёков, подмыв третьей опоры моста произошёл в результате поднятия уровня воды в реке Читинке и изменения её гидравлических характеристик, «что вызвало увеличение скорости потока и напора».

А эксперт в области мостостроения Владимир Ненашев исключил некачественное обслуживание моста или ненадлежащим образом установленные опоры.

«Именно в результате сосредоточения потока в одно место сначала происходит подмыв, затем просадка, опора начинает раскачиваться в ту или другую сторону и при динамике падает», — добавил эксперт.

Впрочем, судя по комментариям на ИА «Чита», не всем, в том числе и журналистам, такая версия кажется убедительной:

«Стоило бы отметить, что опора накренилась ровно через сутки после того, как был закрыт мост между Смоленским и Угданским кольцом и весь поток транспорта, в том числе тяжёлая техника, пошел через Каштакский мост»;

"В результате поднятия уровня воды в реке изменились её гидравлические характеристики», в турбулентном движении характеристики всегда непостоянны. Элементарные ошибки или в проектировании, или при строительстве».

Но из официальной информации правительства Забайкалья непонятно, будут ли после спада воды проверены уцелевшие мосты на предмет подмывов и безопасности. Ведь в МЧС РФ на днях обнародован прогноз, согласно которому в течение августа 2018 года наводнения возможны в нескольких сибирских регионах, в том числе и в Забайкалье.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальском крае началось в ночь на 8 июля. В Читу большая вода пришла 10 июля, после месяца проливных дождей. Всего от стихийного бедствия пострадали более 6 тысяч человек. Вышедшие из берегов реки подтопили сотни домов и приусадебных участков, снесли десятки мостов, повредили более 100 километров дорог.

Движение через Каштакский мост в Чите было закрыто с 10 июля, когда река Читинка затопила близлежащие дачные кооперативы. Днём 14 июля сооружение рухнуло.