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На Сахалине на пути к месту происшествия погибли двое сотрудников полиции

Происшествия

Произошло лобовое столкновение полицейской машины с джипом

Южно-Сахалинск, 3 августа 2018, 05:53 — REGNUM  Двое сотрудников полиции, ехавших на место происшествия в Макаровский район Сахалина, погибли в ДТП, сообщает пресс-служба Следственного комитета Сахалинской области.

Сообщается, что оперативная группа в составе трех человек выехала на проверку сообщения об обнаружении трупа женщины в бухте Тихая Макаровского района. По пути к месту происшествия автомобиль Toyota Land Cruiser Prado выехал на встречную полосу и столкнулся с полицейским автомобилем. В результате ДТП погибли старший следователь и водитель.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты для выяснения обстоятельств ДТП. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

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Дорожно-транспортные происшествия
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