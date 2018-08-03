На Сахалине на пути к месту происшествия погибли двое сотрудников полиции

Южно-Сахалинск, , 05:53 — REGNUM Двое сотрудников полиции, ехавших на место происшествия в Макаровский район Сахалина, погибли в ДТП, сообщает пресс-служба Следственного комитета Сахалинской области.

Сообщается, что оперативная группа в составе трех человек выехала на проверку сообщения об обнаружении трупа женщины в бухте Тихая Макаровского района. По пути к месту происшествия автомобиль Toyota Land Cruiser Prado выехал на встречную полосу и столкнулся с полицейским автомобилем. В результате ДТП погибли старший следователь и водитель.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты для выяснения обстоятельств ДТП. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.