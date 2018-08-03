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Штамм Эболы, зафиксированный в Конго, власти намерены излечить вакцинами

Происшествия

Обнаруженный штамм поддается вакцинации

Киншаса, 3 августа 2018, 03:54 — REGNUM  Штамм вируса Эбола, вспышка которого была зафиксирована в столице Конго Заире, может быть излечена при помощи вакцин, заявил глава минздрава республики, сообщает Reuters.

Отмечается, что заболевание было обнаружено у четырех человек недалеко от города Мангина, располагающегося в 100 ки от границы с Угандой. У других двадцати погибших была зафиксирована неопознанная геморрагическая лихорадка.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель общества Красного Креста и Красного Полумесяца в странах Африки Фатумата Нафо-Траоре назвала ситуацию с Эболой «очень тяжелой» и отметила, что новую вспышку лихорадки сдержать будет сложнее, чем предыдущую.

Читайте ранее в этом сюжете: Красный Крест: Новая вспышка Эболы в Конго будет «очень тяжелой»

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Лихорадка Эбола
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