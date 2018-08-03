«Это чудо»: в катастрофе пассажирского авиалайнера в Канаде никто не погиб

Торонто, Канада, , 03:07 — REGNUM Пассажирский самолет Airbus A340−313 компании Air France, на борту которого находились 309 человек, потерпел крушение в аэропорту канадского города Торонто, сообщает CBC News.

Сообщается, что авиалайнер совершал посадку в аэропорту во время сильной грозы и в результате выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. После этого самолет загорелся. В результате катастрофы ни один человек не погиб, 12 человек получили серьезные ранения.

«Я бы назвал это чудом», — заявил глава минтранса Канады Жан Лапьер.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в мексиканском аэропорту штата Дуранго разбился пассажирский самолет, на борту которого находился 101 человек. В результате авиакатастрофы погибших нет. Наиболее вероятная причина крушения самолета — неблагоприятные погодные условия.

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