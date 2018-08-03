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В Лондоне задержан потенциальный террорист

Происшествия

Мужчина 20 лет сидит в участке

Лондон, 3 августа 2018, 02:57 — REGNUM  Двадцатилетний мужчина задержан в Лондоне по подозрению в причастности к террористической деятельности, сообщает пресс-службе Скотланд-Ярда.

Напомним, в Лондоне за последние два года произошел ряд терактов, за часть из которых ответственность взяли исламисты. Угроза терроризма актуальна и для стран Европейского союза, где также «отметились» исламисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля неизвнстный в Брюсселе привел в действие пояс смертника: есть погибший.

Читайте ранее в этом сюжете: Бельгия: неизвестный погиб в результате взрыва пояса смертника

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