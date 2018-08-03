В Лондоне задержан потенциальный террорист

Лондон, , 02:57 — REGNUM Двадцатилетний мужчина задержан в Лондоне по подозрению в причастности к террористической деятельности, сообщает пресс-службе Скотланд-Ярда.

Напомним, в Лондоне за последние два года произошел ряд терактов, за часть из которых ответственность взяли исламисты. Угроза терроризма актуальна и для стран Европейского союза, где также «отметились» исламисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля неизвнстный в Брюсселе привел в действие пояс смертника: есть погибший.

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