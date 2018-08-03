Два челябинских «агронома» осуждены за коноплю

Челябинск, , 04:53 — REGNUM Вырастившие в специально снятом доме 24 растения конопли челябинцы приговорены к условному сроку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело о выращивании растений, содержащих наркотические вещества, рассматривалось в Калининском районном суде в отношении двух жителей Челябинска 1987 и 1989 г.р.Суд признал их виновным в незаконном культивировании, приобретении, хранении конопли без цели сбыта, но в крупном размере.

«В суде установлено, что обвиняемые арендовали частный дом с целью незаконного культивирования наркосодержащего растения для личного употребления, приобрели семена конопли, грунт, удобрения, лампы дневного света, вентиляцию, автоматическую систему полива», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что за период с февраля по май этого года любители конопли вырастили в своей теплице 24 растения. Их задержали на месте преступления.

Поскольку оба обвиняемых признали свою вину, им дали условный срок: пять лет лишения свободы, испытательный срок — также пять лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа Челябинская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении четырех челябинцев, распространявших наркотики по интернету. Среди членов ОПГ - супружеская пара.

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