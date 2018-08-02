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В Сумах застрелен бывший депутат — полиция рассказала подробности

Происшествия

Депутат был в оппозиции к нынешнему мэру города

Сумы, Украина, 2 августа 2018, 23:30 — REGNUM  Вечером 2 августа отец экс-депутата сумского городского совета Анатолия Жука нашел сына мертвым во дворе собственного дома, сообщает издание Strana.ua, ссылаясь на пресс-службу сумского отдела национальной полиции.

Бывший депутат получил два огнестрельных ранения — в спину и в голову. На месте происшествия найден пистолет.

На месте убийства работает полиция и сотрудники кинологической службы.

Напомним, в начале июля в Киеве было найдено тело заместителя начальника управления национальной полиции города Дмитрия Глушака. Полицейский также был убит двумя выстрелами из пистолета.

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