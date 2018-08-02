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Сообщения о вооружённом человеке на базе ВВС США оказались учебной тревогой

Происшествия

В ходе объявленной тревоги один из сотрудников базы позвонил в службу 911

Сообщения о вооружённом человеке на базе ВВС США оказались учебной тревогой
Американский солдат

Дейтон, США, 2 августа 2018, 22:53 — REGNUM  Сообщения о вооружённом постороннем человеке на базе Военно-воздушных сил США «Райт-Паттерсон» в штате Огайо не соответствовали действительности. Об этом сообщается на официальной странице авиабазы в Twitter.

Как сообщается, объявленная на базе тревога была частью учений, в ходе которых отрабатывались действия в случае несанкционированного вооружённого проникновения.

Отмечается, что неустановленный сотрудник военной базы, сочтя угрозу реальной, позвонил в 911. По этой причине на место прибыли полиция и сотрудники пожарной охраны.

Напомним, ранее сообщалось, что на базе «Райт-Паттерсон» была объявлена тревога из-за информации о неизвестном вооружённом мужчине на территории местного военного госпиталя

Читайте ранее в этом сюжете: На базе ВВС США объявлена тревога из-за неизвестного вооружённого человека

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