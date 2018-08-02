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В Москве объявлен план «Перехват» после вооружённого ограбления

Происшествия

Неизвестные похитили у мужчины пять миллионов рублей в центре столицы

В Москве объявлен план «Перехват» после вооружённого ограбления
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Москва, 2 августа 2018, 22:22 — REGNUM  Неизвестные отобрали у мужчины крупную сумму денег вечером 2 августа в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, инцидент произошёл возле дома №12 по улице Мантулинская. «Пятеро неизвестных отобрали у мужчины 5 млн рублей и телефон, после чего скрылись на жёлтом такси», — сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, злоумышленники были вооружены предметами, похожими на пистолеты. Для поимки преступников в городе объявлен план «Перехват».

В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили факт ограбления, отметив, что сумма похищенных средств в настоящее время устанавливается.

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Организованная преступность
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