Екатеринбурженка выбросила на детской площадке мумию своего мужа

Екатеринбург, , 22:00 — REGNUM В Екатеринбурге пенсионерка бросила на детской площадке мумифицированное тело своего супруга. Вначале она тащила его волоком от подъезда, видимо, до мусорного бака, пишут очевидцы в соцсетях.

В полиции подтверждают данный факт. Также о произошедшем знают в СКР. Силовые ведомства ведут проверки, но криминала пока не видят.

А граждане тем временем обсуждают причины, по которым женщина не похоронила своего умершего мужа. По одной из версий, она жила с трупом, чтобы получать пенсию. По другой же, у неё просто не было денег на похороны. Отметим, вторая причина встречается довольно часто. Нередки случаи, когда одинокие родственники умерших, чтобы не платить за похороны, расчленяют тела и выкидывают фрагменты в мусорку.