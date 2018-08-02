Четверг, 2 Августа 2018 года
22:13:53 МСК

На базе ВВС США объявлена тревога из-за неизвестного вооружённого человека

Происшествия

ЧП произошло на базе «Райт-Паттерсон» в штате Огайо

Дейтон, США, 2 августа 2018, 21:29 — REGNUM  На базе Военно-воздушных сил США «Райт-Паттерсон» в штате Огайо объявлена тревога после сообщений о неизвестном вооружённом человеке на территории. Об этом сообщается на официальной странице авиабазы в Twitter.

Как уточняется, вооружённый мужчина был замечен в помещении местного военного госпиталя. В связи с инцидентом приведены в готовность экстренные службы, в том числе силы безопасности и пожарная охрана.

Сообщается, что персонал военной части временно отправлен в безопасное укрытие. Других подробностей произошедшего на данный момент не приводится.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить