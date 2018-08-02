На базе ВВС США объявлена тревога из-за неизвестного вооружённого человека

Дейтон, США, , 21:29 — REGNUM На базе Военно-воздушных сил США «Райт-Паттерсон» в штате Огайо объявлена тревога после сообщений о неизвестном вооружённом человеке на территории. Об этом сообщается на официальной странице авиабазы в Twitter.

Как уточняется, вооружённый мужчина был замечен в помещении местного военного госпиталя. В связи с инцидентом приведены в готовность экстренные службы, в том числе силы безопасности и пожарная охрана.

Сообщается, что персонал военной части временно отправлен в безопасное укрытие. Других подробностей произошедшего на данный момент не приводится.