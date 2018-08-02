Возле здания Конгресса США обнаружен автомобиль с боеприпасами

Вашингтон, , 21:16 — REGNUM Полиция обнаружила автомобиль с оружием и боеприпасами на парковке возле здания Конгресса США в Вашингтоне, передаёт 2 августа CNN.

По информации телеканала, сотрудники правоохранительных органов, ответственные за обеспечение порядка в данном районе, при осмотре парковки заметили оружие в одной из машин.

Вскоре на месте появился владелец автомобиля, и полиция, с его согласия осмотрела транспортное средства. Мужчина была задержан.

Позднее в правоохранительных органах заявили, что инцидент не представляет опасности. «На этот раз нет никаких данных, которые позволили бы говорить о связи с терроризмом», — сообщила представитель полиции.

Других подробностей о произошедшем на данный момент не приводится.