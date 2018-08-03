На Южном Урале мальчик погиб от электрошока

Кунашак, Челябинская область, , 05:31 — REGNUM Проверка начата по факту гибели пятилетнего жителя села Усть-Багаряк (Кунашакский район, Челябинская область), сообщили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета РФ.

Трагическая гибель ребенка произошла 1 августа 2018 года улице рядом с частным домом. Мальчик получил травму, находясь вместе с родителями в огороде.

«Прикоснувшись к металлическому баку, в котором находился работающий погружной насос, мальчик получил смертельную травму от удара электрическим током», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля 12-летняя жительница города Верхний Уфалей (Челябинская область), бросившись в озеро, спасла шестилетнюю девочку, которая не умела плавать.

Читайте подробнее: Выполнила свой долг: на Южном Урале 12-летняя пловчиха спасла ребенка

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве током убило ребенка