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В 2018 году костромские пожарные спасли 175 человек

Происшествия

В регионе снизилось количество пожаров

В 2018 году костромские пожарные спасли 175 человек
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кострома, 2 августа 2018, 18:25 — REGNUM  С начала года в Костромской области на пожарах погибло 28 человек, сообщает областное управление МЧС. За первое полугодие пожарники спасли 175 человек и эвакуировали 454.

В управлении отмечают, что в регионе зафиксировано снижение количества возгораний на 3,1%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее количество пожаров — 77,3% от общего числа — произошло в домах и надворных пристройках. Основные причины — «неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печи».

Отметим, что сотрудники МЧС провели 222 214 подворовых обходов, проинструктировали 247 603 человека и провели 5072 обхода мест жительства асоциальных слоёв населения. 171 костромич был привлечен к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности в жилье.

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Противопожарная безопасность
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