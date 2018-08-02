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Три альпиниста погибли на горе Монблан

Происшествия

Альпинистов подвела страховка

Три альпиниста погибли на горе Монблан
Jean-Pol GRANDMONT
Монблан

Париж, 2 августа 2018, 18:09 — REGNUM  Трое альпинистов сорвалось со скал горного массива Монблан во французских Альпах, 2 августа передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению спасателей, трагедия произошла на высоте 3600 метров, вблизи Дом де Миаж. Альпинистов подвела страховка — колышки, вбитые в заледеневшую породу, вырвало из скалы.

В настоящий момент личности и гражданство погибших альпинистов неизвестны. Спасательная команда направлена к месту трагедии и должна в ближайшее время добраться до тел погибших.

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