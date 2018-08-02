На Украине взорвался микроавтобус с депутатом

Каменское, Украина, , 17:30 — REGNUM В городе Каменское Днепропетровской области Украины взорвался микроавтобус, в котором находился депутат городского совета, передаёт 2 августа местный портал «Наш репортёр».

Как сообщается, на пересечении улицы Москворецкой и Сачко вспыхнул микроавтобус Volkswagen Transporter с надписью «Дніпро». Водитель транспортного средства успел выскочить, ему была оказана медицинская помощь.

По неофициальной информации, в результате взрыва пострадал депутат Каменского городского совета, директор КП «Трамвай» Виталий Чернявский. Мужчина находился в автомобиле вместе с собакой, животное погибло.

На месте в настоящее время работают сотрудники экстренных служб, вызваны специалисты-взрывотехники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.