Четверг, 2 Августа 2018 года
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На Украине взорвался микроавтобус с депутатом

Происшествия

Инцидент произошёл в Днепропетровской области

Каменское, Украина, 2 августа 2018, 17:30 — REGNUM  В городе Каменское Днепропетровской области Украины взорвался микроавтобус, в котором находился депутат городского совета, передаёт 2 августа местный портал «Наш репортёр».

Как сообщается, на пересечении улицы Москворецкой и Сачко вспыхнул микроавтобус Volkswagen Transporter с надписью «Дніпро». Водитель транспортного средства успел выскочить, ему была оказана медицинская помощь.

По неофициальной информации, в результате взрыва пострадал депутат Каменского городского совета, директор КП «Трамвай» Виталий Чернявский. Мужчина находился в автомобиле вместе с собакой, животное погибло.

На месте в настоящее время работают сотрудники экстренных служб, вызваны специалисты-взрывотехники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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