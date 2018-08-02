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При строительстве школы в Ингушетии похитили 20 млн рублей

Происшествия

В совершении преступления подозревается директор строительной компании

Магас, 2 августа 2018, 16:25 — REGNUM  В Ингушетии завершено расследование уголовного дела о хищении 20 млн рублей при строительстве школы. Подозреваемым в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, является генеральный директор ООО «Транс-Сервис», сообщили ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе Следственного комитета по СКФО.

При строительстве школы на 540 мест в селе Экажево Назрановского района злоумышленник включил в акты приемки выполненных работ и справки об их стоимости заведомо ложные сведения. Таким образом сумма, на которую он обманул государство, составила более 20 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Магасский районный суд Республики Ингушетия для рассмотрения по существу.

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