При строительстве школы в Ингушетии похитили 20 млн рублей

Магас, , 16:25 — REGNUM В Ингушетии завершено расследование уголовного дела о хищении 20 млн рублей при строительстве школы. Подозреваемым в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, является генеральный директор ООО «Транс-Сервис», сообщили ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе Следственного комитета по СКФО.

При строительстве школы на 540 мест в селе Экажево Назрановского района злоумышленник включил в акты приемки выполненных работ и справки об их стоимости заведомо ложные сведения. Таким образом сумма, на которую он обманул государство, составила более 20 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Магасский районный суд Республики Ингушетия для рассмотрения по существу.

Читайте также: Заведующая детским садом в Ингушетии обобрала государство на 7,5 млн рублей