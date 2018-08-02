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«Прецедент не самый хороший»: почему российский суд оправдал «уклониста»

Происшествия

Вопрос регламента поступления на альтернативную военную службу, очевидно, нуждается в детальной проработке

«Прецедент не самый хороший»: почему российский суд оправдал «уклониста»
Иллюстрация: Mil.ru
Российская армия

Волгодонск, Ростовская область, 2 августа 2018, 16:26 — REGNUM  Судебный прецедент отказа от уголовного преследования призывника из Волгодонска (Ростовская область), не явившегося на место альтернативной службы, обозначенное в Саратовской области, редакции ИА REGNUM прокомментировал заместитель председателя профсоюза военнослужащих Московской области Игорь Мохов.

«Оправдание призывника — прецедент не самый хороший, но по закону всё верно. Военкомат должен обеспечить условия прохождения гражданской службы, но в данном случае пустили на самотёк.

И призывник прав, если ему жить там негде, то как службу нести в таких условиях, в подвале жить или в подъезде？А жильём его не обеспечили те, кто обязан был это сделать. Недоработки налицо в части прохождения гражданской службы и, в первую очередь, — военкомата недоработки. Службу он, в конце концов, мог проходить и по месту жительства», — заключил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, призывник, не явившийся к месту альтернативной гражданской службы в Ростовской области был оправдан потому, что в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Эдип» города Энгельса (Саратовская область), куда его направили, не смогли предоставить призывнику общежитие, а снимать для него квартиру оказалось дорого.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд встал на сторону «уклониста».

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ оправдан призывник, не явившийся к месту «альтернативной службы»

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