Теплоход, где массово отравились люди, прибывает в Петербург

Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM Пассажиры теплохода «Лунная соната», который прервал речной круиз и срочно вернулся в Петербург из-за массового отравления, чувствуют себя лучше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор компании «Инфофлот» (организатор круиза) Андрей Михайловский.

По его данным, никому из пассажиров не потребуется госпитализация.

«Сегодня ситуация намного лучше, никому госпитализация по прибытии не нужна. Вчера был госпитализирован подросток, но сегодня мы новых ухудшений не видим. Уже подходим к Петербургу в ближайшие десятки минут и будем решать вопрос с транспортировкой туристов», — сказал Михайловский.

Следственный комитет признал 55 человек потерпевшими по уголовному делу об отравлении на теплоходе «Лунная соната». Выяснилось, что медицинские книжки работников не соответствуют установленным требованиям. 46 членов экипажа отстранили от исполнения обязанностей. Следователи на борту теплохода уже допросили более 90 членов экипажа, а также изъяли документы у судоходной компании.

Всего на теплоходе находится более 270 пассажиров и 120 членов экипажа.

Теплоход-пансионат «Лунная соната» выполнял речной круиз «Северные сокровища» по маршруту «Санкт-Петербург — Валаам — Сортавала — Старая Ладога — Свирьстрой — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург». Судно вышло в круиз вечером 29 июля, успело побывать на Валааме, в Сортавале и в Старой Ладоге. Круиз должен был завершиться утром 5 августа, но его пришлось прервать.

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1 августа пассажиры и члены экипажа пожаловались на симптомы пищевого отравления Во время остановки в Старой Ладоге на борт поднялись сотрудники СКР и специалисты управления Роспотребнадзора по Ленобласти. На судне обнаружены грубые нарушения санитарного законодательства.

Возбуждено уголовное дело по факту отравления пассажиров и членов экипажа по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Задержана директор судового ресторана. Расследование продолжается.

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