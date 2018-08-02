Ростовские полицейские стали фигурантами дела о взятках

Ростов-на-Дону, , 15:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону сотрудники патрульно-постовой службы полиции лишились погон. Четверо правоохранителей подозреваются в вымогательстве взятки у одного из жителей города-миллионника.

Сначала 300 тыс. рублей, а затем 100 тыс. рублей стражи порядка потребовали у ростовчанина за непривлечение последнего к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

«По данному факту проведена служебная проверка, сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — цитирует «Коммерсант» сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что в июле текущего года разгорелся скандал с найденными в отделе полиции №4 Ростова-на-Дону наркотиками. Главный наркоборец Ленинского райотдела попал под статьи 30 и 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Заочно фигурант уголовного дела уволен из правоохранительных органов «по отрицательным основаниям». Сейчас он находится в федеральном розыске. Следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Читайте также: В Ростове-на-Дону наркоборца уволили из-за скандала с наркотиками

Ранее по теме: Ростовская область: полицейского-наркодилера объявили в федеральный розыск