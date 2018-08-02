В Калуге ликвидировали пожар на АЗС «Газпромнефть», есть пострадавшие

Калуга, , 15:33 — REGNUM В Калуге на автозаправке «Газпромнефть» на Трифоновской улице пол изошло возгорание, в результате которого пострадали люди, сообщили 2 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области.

По предварительным данным, на автозаправке воспламенился сжиженный углеводородный газ, хранившийся в резервуаре. Огонь был потушен сотрудниками АЗС до прибытия пожарных. В результате пожара пострадало трое мужчин, которые получили ожоги ног и рук первой и второй степени.

Напомним, в настоящее время на территории Калужской области действуют 186 АЗС. Более 60% от их количества представлены сетевыми организациями «Газпромнефть-Центра», «Лукойл-Черноземьенефтепродукта», «Роснефти» (в лице ПАО «Калуганефтепродукт»), ГЭС — розницы, остальные автозаправочные станции представителяют малый бизнес.