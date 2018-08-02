Четверг, 2 Августа 2018 года
16:14:06 МСК

В Дагестане удалось спасти одного из четырёх тонущих в море

Происшествия

Ранее сообщалось о четырёх утонувших

Избербаш, Дагестан, 2 августа 2018, 15:32 — REGNUM  В Дагестане спасателям удалось вытащить на берег одного из четырёх тонущих в море человек. Ещё двое были обнаружены без признаков жизни. Такие уточнённые данные по трагедии в Избербаше представили в региональном МЧС.

Читайте также: В МЧС Дагестана бьют тревогу — число утонувших составило 12 человек

Ранее сообщалось, что в Дагестане утонули четыре человека. Ещё одного, четвёртого, подростка 15 лет, пока найти не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло на пляже в городе Избербаше сегодня 2 августа в районе полудня. В поисково-спасательных работах задействовали 12 человек и одно плавсредство.

Читайте ранее в этом сюжете: Трое человек утонули в море в дагестанском городе Избербаш

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на воде
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить