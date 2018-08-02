В Дагестане удалось спасти одного из четырёх тонущих в море

Избербаш, Дагестан, , 15:32 — REGNUM В Дагестане спасателям удалось вытащить на берег одного из четырёх тонущих в море человек. Ещё двое были обнаружены без признаков жизни. Такие уточнённые данные по трагедии в Избербаше представили в региональном МЧС.

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Ранее сообщалось, что в Дагестане утонули четыре человека. Ещё одного, четвёртого, подростка 15 лет, пока найти не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло на пляже в городе Избербаше сегодня 2 августа в районе полудня. В поисково-спасательных работах задействовали 12 человек и одно плавсредство.

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