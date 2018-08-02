В Екатеринбурге собаки искусали пенсионерку и мужчину

Екатеринбург, , 15:23 — REGNUM В Екатеринбурге произошло нападение собаки бойцовой породы на пенсионерку 1939 года рождения. По данному факту проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации нападение произошло утром 2 августа. Одна из местных жительниц выгуливала двух собак во дворе дома по улице Белореченской. В какой-то момент на пенсионерку набросился питбуль, который гулял без поводка. Нападению животного пытался помешать мужчина, но в итоге и его покусали собаки. Впоследствии выгуливавшей собак женщине удалось завести питбуля и овчарку в подъезд, а пострадавшие вызвали скорую. В итоге пенсионерку госпитализировали для получения первой помощи.

По данному инциденту проводят проверку полиция и СКР.

«В ходе проверки органами следствия будет устанавливаться степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших, будут приняты меры к опросу очевидцев происшествия. Также выясняется, является ли напавшая на людей собака безнадзорной, устанавливаются иные обстоятельства инцидента», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о нападении немецкой овчарки на ребёнка в летнем лагере города Серова, которое произошло в присутствии воспитателей. Инцидент произошёл 17 июля на площадке возле дома № 187 по улице Ленина. Ребёнок был госпитализирован, а по факту нападения собаки была организована проверка.

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