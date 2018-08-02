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Трое человек утонули в море в дагестанском городе Избербаш

Происшествия

Тела двоих человек найдены, поиски еще одного утонувшего продолжаются

Трое человек утонули в море в дагестанском городе Избербаш
Утопающий

Махачкала, 2 августа 2018, 14:38 — REGNUM  В Дагестане утонули три человека. Трагедия произошла на пляже в городе Избербаше 2 августа около 12:20. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МЧС, одного из четверых тонувших удалось спасти.

В настоящее время тела двоих человек уже найдены. Ведутся поиски еще одного 15-летнего парня. К поисково-спасательным работам привлечены 20 человек и три единицы техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, купальный сезон в Дагестане в 2018 году оказался одним из самых неблагополучных за последние годы. В конце июля число утонувших составило 13 человек. 24 июля в районе Дербента погибли пять человек: местный житель, трое детей в возрасте от семи до 14 лет и житель Северной Осетии. В этот же день в пригороде Махачкалы утонул мужчина и ребенок. 30 июля в Махачкале утонула девушка.

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Читайте развитие сюжета: В Дагестане удалось спасти одного из четырёх тонущих в море

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Происшествия на воде
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