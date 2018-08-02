В Росавиации опровергли опасное сближение самолетов над Чёрным морем

Москва, 2 августа 2018, 14:20 — REGNUM Сообщения об угрозе столкновения российского лайнера с другим самолетом в воздушном пространстве Турции не соответствуют действительности. Об этом сообщил источник в Росавиации.
Экипаж лайнера A-330 рейса Анталья-Москва авиакомпании Ifly действительно получил сигнал о сближении с другим воздушным судном во время полета. Предупреждение выдала автоматическая система TCAS, предназначенная для уменьшения риска таких инцидентов.
Однако, как показало расследование, система сработала из-за превышения скорости вертикального набора высоты. Другого самолета поблизости не было, поэтому случай не стали рассматривать как авиапроисшествие, пояснил источник ФАН.
Ранее СМИ сообщили об опасном сближении российского лайнера с другим самолетом при приближении к российской границе. Отмечалось, что пилоты летевшего из Турции воздушного судна учли предупреждение и изменили высоту.
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