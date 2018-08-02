В Белоруссии названа возможная причина аварии с автобусом под Витебском

Минск, , 13:59 — REGNUM Туристический автобус, следовавший маршрутом «Киев — Таллин», мог перевернуться из-за уснувшего за рулем водителя, сообщил 2 августа начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц изданию Sputnik Беларусь.

«Водитель уснул за рулем и на 186 километре дороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору», — сказал представитель ГАИ.

После инцидента, пояснил он, автобус с 53 пассажирами в салоне скатился в кювет и перевернулся. Авария произошла в 4:30 по местному времени недалеко от города Орша. Среди пассажиров находились граждане России, Украины и Молдовы.

После ДТП в больницу были доставлены 12 человек. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.