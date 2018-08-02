Засуха в Чувашии: осадков выпало на треть меньше нормы

Чебоксары, , 13:53 — REGNUM Июль в Чувашии стал третьим месяцем с дефицитом влаги. С мая по июль в Чебоксарах выпало в среднем на 32% меньше осадков, чем должно быть по норме. В августе эта тенденция сохранится. При этом последний месяц лета будет на 1 градус теплее обычного, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, в первой декаде августа антициклон уступит место североатлантическим вихрям, поэтому ожидаются дожди. Наиболее сильные осадки могут пройти 4 августа: по прогнозам, в Чебоксарах может выпасть до 23 литров воды на квадратный метр земли, что соответствует почти половине месячной нормы. Температура воздуха в этот день понизится до +24 градусов.

Затем Чувашия на несколько окажется в передней части ложбины и снова потеплеет до +28 градусов тепла. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В середине следующей недели прогнозируется похолодание до +18…+20 градусов, пик похолодания ожидается 9 августа.

11 августа, в новолуние, состоится солнечное затмение. Оно наложит отпечаток на погоду второй декады. По словам синоптика-любителя, скорее всего, в этот период Чувашия окажется на периферии скандинавского антициклона. Будет преобладать северный ветер, который удержит среднесуточную температуру в рамках климата, либо холоднее нормы.

Последняя декада августа может порадовать солнечной и по-летнему теплой погодой. Это будет связано с ростом атмосферного давления на европейской территории России. Не исключено, что столбики термометров в конце месяца поднимутся до +25…+30 градусов тепла.

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Напомним, с 1 по 3 августа в лесах Чувашии объявлен IV класс пожарной опасности. Кроме того, с 27 июля в республике действует режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Жара в республике установилась во второй декаде июля, температура была выше среднемноголетних значений на 2−2,5 градуса. В результате запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы не превышал 10 мм.