В Лондоне убит рэп-музыкант группы Moscow17

Лондон, , 13:50 — REGNUM Исполнитель музыки в стиле «рэп» Incognito, выступавший в составе группы Moscow17, убит 1 августа в Лондоне, передаёт телеканал «РЕН-ТВ».

Отмечается, что на рэпера напали с холодным оружием, в результате нескольких ударов ножом чернокожий музыкант скончался. Убитому было 23 года. Правоохранителям удалось задержать нападавшего «по горячим следам».

По данным телеканала, убийство Incognito произошло на той же улице, где в мае застрелили другого рэпера из Moscow17 — 17-летнего Райема Эйнсуорта Бартона.

Напомним, в июне 2018 года в американском штате Флорида был убит 20-летний рэпер XXXTentacion. Он скончался в больнице от тяжёлого ранения, предварительно впав в кому.